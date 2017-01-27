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Из Ростова-на-Дону в Сочи будет ходить двухэтажный поезд В сентябре из Сочи до Ростова можно будет доехать в двухэтажном поезде

Автор фото: http://vm.ru

На железнодорожном участке Ростов-на-Дону - Адлер начнёт курсировать двухэтажный поезд. Первый состав выйдет в сентябре 2017 года.

Об этом стало известно после встречи генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Пётра Иванова с Донским губернатором. Глава Ростовской области Василий Голубев в свою очередь заявил, что в правительстве сделают всё для того, чтобы качество обслуживания в таких поездах было на достойном уровне и в целом повысилось. На вопрос, почему поезд запускают не в разгар сезона, ответа пока нет.

Напоминаем, что двухэтажные поезда до Адлера уже курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга.