В Сочи создана организация, объединившая малые отели Ассоциация НОМОС проведет свое первое заседание в конце января

Некоммерческое объединение малых отелей Сочи начнет свою работу в январе. Организация создана с целью объединить владельцев небольших отелей, хостелов и гостевых домов, чтобы помочь развитию бизнеса в условиях здоровой конкуренции, создать команду профессионалов, объединенных общими интересами, сообщают организаторы НОМОС. В настоящий момент на курорте работают 1200 небольших отелей, и их становится все больше. На первой встрече 31 января, в которой примут участие руководители, собственники, управляющие малых отелей, хостелов и гостевых домов Большого Сочи и Красной Поляны, будет обсуждаться работа нового объединения, а также будут подведены итоги предыдущего туристического сезона и озвучены планы на грядущий летний сезон.