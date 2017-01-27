В Сочи мужчина разбил автомобиль своей сестры от злости Теперь мужчину могут посадить в тюрьму на 2 года

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В отдел полиции Хостинского района г. Сочи обратилась 29-летняя владелица автомобиля ВАЗ-2107. Она рассказала, что кто-то разбил заднее и боковое стекло её машины.

Сотрудники полиции выехали на вызов. Осмотрев машину, они пришли к выводу, что неизвестный наносил удары металлической трубой, а сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. После этого участковый опросил жильцов дома, рядом с которым и был припаркован автомобиль. Они в свою очередь рассказали, что накануне вечером видели родного брата потерпевшей и вид у него был недоброжелательный.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, 30-летний мужчина был задержан. В ходе беседы с полицейскими он сознался, что разбил машину просто из-за личной неприязни, которую он испытывает по отношению к родной сестре.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 1 части 167 статьи УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.