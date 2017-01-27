За год в Сочи наворовали электроэнергии на 11 миллионов рублей Специалисты «Кубаньэнерго» за минувший год выявили 600 фактов незаконного потребления энергии

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В Сочи продолжается борьба с незаконным потреблением электроэнергии. Так, за прошедшие 12 месяцев в ходе проверок и рейдов было выявлено порядка 600 фактов кражи электричества. При этом в течение года «Кубаньэнерго» удалось взыскать с расхитителей 11 миллионов рублей.

Среди тех, кто незаконно пользуется электроэнергией, не только владельцы частных домов, жилых гаражей и личных подсобных участков, но и предприятия, организации, мини-гостиницы и многоквартирные жилые дома. В пресс-службе компании отмечают, что незаконное потребление является фактическим воровством энергии у остальных потребителей, а также может стать причиной аварийной ситуации.

Кроме того, энергетики предостерегают горожан от пользования услугами по вмешательству в работу многотарифных счетчиков с целью хищения электроэнергии. Лица, оказывающие такие услуги, уверяют, что выявить такой счетчик невозможно, однако это не так. Факт вмешательства в его работу выявляется дистанционно, и владелец перепрограммированного счетчика несет за это ответственность, предупреждает пресс-служба ПАО «Кубаньэнерго».