Мужчину, который мог быть причастен к убийству в Сочи, опустили Киевские власти Гражданина Грузиии выпустили из киевского СИЗО

Автор фото: kyiv.gp.gov.ua

Гия Цервадзе был задержан в Международном Аэропорту Киева по подозрению в убийстве и покушении на убийство, которое произошло на территории Сочи в 2003 году. Однако накануне стало известно о том, что мужчину выпустили на свободу.

Дело в том, что в прокуратуре Киева посчитали, что экстрадиция Гии Цервадзе может отрицательно сказаться на государственных интересах Грузии. К тому же было доказано, что он состоял в рядах добровольческих сил на востоке Украины, сообщают «Вести Сочи» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«Как и обещал, Гия Цервадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе, если это свои грузины», — написал на своей странице Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.