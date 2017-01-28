Предприятие работает в убыток из-за низкой собираемости платы за проезд в автобусах

Борт вернулся в аэропорт «Внуково», из пассажиров никто не пострадал

Выходные в Сочи: чем заняться 28 и 29 января В эти выходные на курорте запустят часы обратного отсчета Кубка Конфедераций, проведут два флешмоба и концерты

В эту субботу, 28 января, на курорте «Роза Хутор» состоится празднование 500 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Торжественные мероприятия стартуют в 16:00. В программе праздника – концерт с участием Сергея Крылова и лучших творческих коллективов города, создание ледяной скульптуры «500», автограф-сессия с легендой советского футбола Евгением Ловчевым, фейерверк, конкурсы с призами. Однако гвоздем программы станет торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 в России. Вход на праздник свободный.

Вечером в субботу в Красной поляне в 22:00 на курорте «Горки Город» пройдет концерт группы «Моральный кодекс».

Любителей более спокойной музыки ждут в 19:00 в Зимнем театре на концерт Александра Малинина.

Автоквест «Дедлйан» начнется в 20:00 на открытой парковке ТРЦ «МореМолл»ю Участники получат ряд заданий и миссий на сайте игры. Всего заданий 10, решать головомки придется логическим путем. Обязательное условие участия в квесте – наличие автомобиля и команды из 5 человек.

Еще один флешмоб проведут активисты движения Stop Gum в воскресенье в 9:00 на площади Флага, где они составят инсталляцию из обуви с прилипшей к ней жвачкой. Цель – привлечь внимание горожан к проблеме брошенной на землю жвачки, которая портит внешний вид города и обувь прохожих.

В воскресенье днем в 13:00 в Доме культуры Центрального района пройдут «Джазовые встречи».

Хоккейный гала-матч между сборными Ночной Хоккейной Лиги «Дивизиона 18+» и «Дивизиона 40+» города Сочи пройдет в воскресенье 28 января в Ледовом дворце «Большой». Мероприятие начнется в 14:00 с мастер-шоу участников, официальное открытие матча – 15:00.