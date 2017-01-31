Сегодня в Сочи: основные события 30 января В понедельник на курорте пройдет мастер-класс по беговым лыжам, встреча выпускников с работодателями и открытие выставки

Автор фото: mir-tema.ru

Сегодня в Сочи на базе ГТЦ «Газпром» для сочинских школьников проведут бесплатный мастер-класс по беговым лыжам. ГТЦ проводит занятия для школьников в течение всего зимнего сезона, это занятие будет проведено для учащихся 6-го «В» класса школы № 18. Начнется открытый урок в «Альпике-Сервис», откуда школьники в сопровождении экскурсовода курорта поднимутся вверх на канатной дороге 3S. Мастер-класс для школьников проведут профессиональные инструкторы, также для детей проведут ознакомительную экскурсию по лыжно-биатлонному комплексу «Лаура». Следующие открытые уроки на курорте запланированы на февраль и март. Начало мероприятия в 09:00.

Также сегодня состоится встреча мэра города и работодателей с выпускниками образовательных организаций высшего и профессионального образования на площадке Сочинского государственного университета. Это ежегодная встреча проводится для того, чтобы рассказать молодежи о рынке труда и востребованных специальностях в нашем городе. На встречу с выпускниками планируется пригласить ОАО «Сочинский мясокомбинат»; ООО «Сан-Сити»; МАУ МФЦ города Сочи; ООО «Альфа-Софт Трейд»; НАО «Красная поляна»; ОАО «Санаторий Южное взморье»; ООО «Роза Хутор» и других работодателей. Начало встречи запланировано на 14:00.

В понедельник на курорте пройдет открытие выставки «Сочи любит спорт, спорт любит Сочи», которая является совместным проектом «Юг Спорта» и Сочинской картинной галереи «Интерсалон». Экспозиция включает работы известных российских художников, как сочинских, так и друзей города. Организаторы проекта задались целью познакомить спортсменов и всех гостей, приезжающих на спортивную базу и в отели Южного Федерального центра спортивной подготовки, с лучшими образцами современного живописного искусства. Торжественное открытие выставки состоится в 14.00, на 1 этаже ФЦЕ.

Кроме того, сегодня в нашем городе состоится торжественное мероприятие, посвященное дню рождения военно-патриотического клуба «Патриоты России». Клуб был создан год назад и сегодня в программе – армейский рукопашный бой, подготовка Знаменной группы и Почетного караула, изучение теории военного дела, подготовка к сдаче норм ГТО, а также летние военно-полевые сборы, встречи с ветеранами и посещение воинских частей. Празднование дня рождения клуба будет проходить в актовом зале «Сочинского колледжа искусств», начало в 14:00.

Сегодня в Сочи в течение дня вновь ожидается снег, температура воздуха будет в пределах от -1 до 0 градусов, в городе возможны гололедица и снежный накат. В вечерние и ночные часы столбик термометра на курорте опустится до -2 градусов, в предгорных районах синоптики прогнозируют до 10 градусов ниже нулевой отметки ночью и около – 5 градусов днем.