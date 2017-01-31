Минусовая температура в Сочи продержится до завтра
Небывалые для курорта холода до -9 - -11 градусов Цельсия, которые установились в некоторых районах Сочи накануне, сменятся легким морозцем. Минусовая температура продержится на курорте еще минимум сутки. Сегодня днем синоптики обещают температуру от -1 до -3.
В связи с неблагоприятными условиями погоды ажителей просят принять все необходимые меры безопасности. Водителям, не имеющим зимней резины, просят воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с гололедом.