Предприятие работает в убыток из-за низкой собираемости платы за проезд в автобусах

Борт вернулся в аэропорт «Внуково», из пассажиров никто не пострадал

Минусовая температура в Сочи продержится до завтра Снег и гололед сохранятся на курорте еще сутки

Автор фото: http://avivas.ru

Небывалые для курорта холода до -9 - -11 градусов Цельсия, которые установились в некоторых районах Сочи накануне, сменятся легким морозцем. Минусовая температура продержится на курорте еще минимум сутки. Сегодня днем синоптики обещают температуру от -1 до -3.

В связи с неблагоприятными условиями погоды ажителей просят принять все необходимые меры безопасности. Водителям, не имеющим зимней резины, просят воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с гололедом.