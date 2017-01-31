Упавшая с моста в Сочи женщина погибла Пострадавшая от падения с Верещагинского виадука 37-летняя женщина скончалась от ран в больнице

Автор фото: www.esosedi.ru

В пятницу, 27 января под Верещагинским виадуком в районе Светланы прохожие обнаружили женщину со следами ранений от падения с большой высоты. Предположительно, 37-летняя сочинка сорвалась с моста. Со множественными травмами пострадавшая была госпитализирована и позже скончалась в больнице. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю по факту падения женщины с моста проводится доследственная проверка, призванная установить все обстоятельства происшествия.

Это далеко не первый случай падения людей с Верещагинского виадука. Только за 2016 год произошло минимум два подобных случая: в марте погиб 25-летний парень, а в ноябре тело неизвестного пролежало в зарослях под мостом два дня.