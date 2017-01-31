Самописец разбившегося в Сочи самолета Ту-154 не могут расшифровать Черный ящик настолько устарел, что для его расшифровки нет оборудования и специалистов

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Загадка гибели самолета Министерства обороны Ту-154, потерпевшего крушение у берегов Сочи, не поддается разгадки из-за проблем с расшифровкой бортовых самописцев. Выяснилось, что черный ящик погибшего самолета, произведенного в 1983 году, фактически является катушечным магнитофоном. Специалисты Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, которые занимаются расшифровкой самописцев, не умеют работать с аналоговым носителем, кроме того, для этого нет необходимого оборудования, пишет «Коммерсантъ». К настоящему моменту удалось получить данные о параметрах полета и корректирующих действиях экипажа, однако проанализировать информацию и сопоставить технические данные с записью речевого самописца оказалось невозможно.

Таким образом установлено, что причиной крушения стала ошибка экипажа, но в чем она заключалась, пока неизвестно. Расследование продолжается при участии гражданских специалистов Межгосударственного авиакомитета (МАК).