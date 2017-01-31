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Из-за снегопада и гололеда в Сочи отменены занятия в некоторых школах Из-за снегопада и гололеда в Сочи отменены занятия в некоторых школах

Холодная погода стала причиной сокращения и отмены занятий в учебных заведениях города Сочи. Многие дети, живущие в горных, предгорных районах и на возвышенностях, не смогли сегодня отправиться в школу из-за гололеда и затруднениях в работе городского транспорта.

По данным управления образования, право принимать решения об отмене или сокращении уроков предоставлено сегодня директорам общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений. В частности сообщается, что в сочинском училище искусств занятия закончатся до 13:00.