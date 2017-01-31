С 1 марта в продаже появятся билеты на первый футбольный матч на стадионе "Фишт" На сочинском стадионе Фишт встретятся сборные России и Бельгии

Автор фото: Visit Sochi

1 марта в продажу поступят билеты на первый футбольный матч, который состоится в Сочи 28 марта. На поле сразятся сборные команды России и Бельгии.

Матч будет тестовый, потому как после реконструкции стадиона "Фишт" на нём пока не проводились подобные мероприятия. Билеты можно будет приобрести как в интернете, так и в кассах Сочи, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Возможно, что Сочи доверят провести и финал Кубка России.