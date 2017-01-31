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В Сочи жительница Абхазии приговорена к 11 годам за перевозку 2 г наркотика Попытка перевезти запрещенные вещества через границу обернулась для женщины тюремным сроком

Эсма Чкадуа, 35-летняя жительница Абхазии, признана виновной в попытке провоза наркотических средств через границу России и приговорена к 11 годам колонии общего режима. Такое решение было вынесено по результатам рассмотрения уголовных дел по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконная перевозка наркотических средств, совершенная в крупном размере», ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном размере».

По данным следствия, 24 сентября 2016 года обвиняемая прибыла в Сочи из Абхазии, чтобы забрать синтетический наркотик массой 1,81 г из закладки, в которую он бы помещен продавцом.

После этого женщина попыталась вернуться в Абхазию, однако была задержана на границе при проведении таможенного контроля на посту МАПП «Адлер» Сочинской таможни оперуполномоченными сотрудниками ФСБ.

Рассмотрев представленные доказательства, суд счел задержанную виновной. Пока приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.