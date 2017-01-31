Сочинские соцсети "завалило" снегом (ФОТО) Локальный сегмент социальных сетей встретил возвращение зимы фоторепортажами с видами заснеженного города























Пальмы в снегу, обледенелые зеленые листья, засыпанные снегом пляжи и многочисленные портреты снеговиков стали главной темой фотографий, размещенных в сочинском сегменте социальных сетей. Несмотря на то, что снег этой зимой в Сочи выпадает уже не в первый раз, для местных жителей он все равно продолжает оставаться главной новостью.

Помимо сугубо эстетических репортажей о зимнем городе, сочинцы также замечали связанные со снегопадом происшествия и коммунальные проблемы - нечищенные тротуары, буксующие и съехавшие в овраг автомобили. Кромое того, не остались незамеченными добрые поступки: так, жители города запечатлели парня, который сам куском камня очищал от снега лестницу на Курортном проспекте, чтобы по ней могли спуститься дети и пожилые люди.