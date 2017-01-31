Депутаты предлагают штрафовать горнолыжников за фрирайд В комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи предлагают наказывать рублем за экстремальное катание

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Инициатива о введении денежных штрафов за катание на необорудованных склонах поступила от депутата фракции «Единая Россия» Марата Бариева. Сам парламентарий сообщил, что слушания по этому вопросу состоятся в марте текущего года, однако каким образом будет производится фиксация нарушений, пока неясно, также пока не определены и размеры штрафов за экстрим, передает RT.

Отметим, что предложение о введении штрафов за фрирайд внесено в связи с трагедией в Мурманской области 22 января. Тогда 11 туристов из Архангельска, которые передвигались по необорудованному склону, попали под лавину. При этом два человека погибли и один получил ранения.

Специалисты, оценивая депутатскую инициативу, говорят о неэффективности подобных мер, поскольку необходимы комплексные меры для предотвращения несчастных случаев в горах. К слову, за рубежом наказание за экстремальное катание не предусмотрено, при этом катание по необорудованным трассам даже является неотъемлемой частью дисциплины фрирайд. Руководитель Ассоциации экстремальных видов спорта (ESA) Лев Головизнин, в свою очередь, считает, что в России необходимо создать специальные организации по работе с любителями экстремального спорта, поскольку интерес к этому направлению спорта ежегодно растет.

В Сочи при этом на каждом из горнолыжных курортов существуют склоны для фрирай-катания, популярность которого у сноубордистов и лыжников неизменно велика.