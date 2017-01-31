В Сочи обнаружено и обезврежено более 20 снарядов времен войны Артиллерийские снаряды с сильными повреждениями были найдены прохожими на пляже Лазаревского района

Артиллерийские снаряды 45 калибра времен Великой Отечественной войны были найдены в Сочи на одном из пляжей Лазаревского района жителями города. Прибывшие на место инженерно-технической группы ОМОН осмотрели находку и установили, что снаряды сильно повержены коррозией и представляют опасность для окружающих. По этой причине более 20 боеприпасов были вывезены на полигон и уничтожены при помощи накладной взрывчатки, пишет «Югополис» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Краснодарскому краю.

Это уже вторая за последнее время находка оставшихся в Сочи со времен войны боеприпасов и техники. Как ранее писал «Сочи Экспресс», в декабре в море был найден бомбардировщик и три неразорвавшиеся авиабомбы.