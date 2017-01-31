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В Сочи на улице Макаренко едва не перевернулся автобус (ФОТО) Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль







Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

Авария с участием рейсового автобуса произошла сегодня днем на улице Макаренко в Сочи в районе остановки «Сочинка». Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и улетел на обочину, попутно ударив автомобиль Audi. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что подобного инцидента едва удалось избежать другому автобусу неподалеку от этого места.

Сегодня в Сочи из-за погодных условий не работают несколько автобусных маршрутов, обслуживающих горные районы. Также, как ранее писал «Сочи Экспресс», были отменены и сокращены занятия в сочинских учебных заведениях.