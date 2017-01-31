Сегодня в Сочи: основные события 31 января Во вторник на курорте пройдет встреча представителей малых отелей города и концерт прославленного пианиста

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Сегодня в нашем городе пройдет первая официальная встреча Ассоциации НОМОС (Некоммерческое объединение малых отелей Сочи). Во встрече примут участие руководители, собственники, управляющие малых отелей, хостелов и гостевых домов Большого Сочи и Красной Поляны. В рамках заседания планируется обсуждение успехов и проблем прошлого сезона с учетом подготовки к сезону 2017 года. Встреча отельеров состоится в ресторане «Восточный квартал», начало в 10:00.

А в Зале органной и камерной музыки сегодня состоится концерт выдающегося пианиста Михаила Лидского «Бетховен в ХХI веке». В этот вечер на сцене «король рояля», солист Московской государственной академической филармонии, который исполнит произведения прославленного композитора. В программе вечера 10 вариаций на тему «La stessa, la stessissima» из оперы Сальери «Фальстаф», Соната № 12 Ля-бемоль мажор, соч. 26, 32 вариации до минор, Соната № 29 «Хаммерклавир» Си-бемоль мажор, соч. 106. Начало концерта в 19:00.

В Сочи сегодня вновь будет довольно морозно для нашего региона, днем воздух прогреется до +3 градусов, а в ночные и вечерние часы ожидаются заморозки до -2 градусов. Продолжает действовать предупреждение о гололедице на дорогах.