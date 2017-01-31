Упавшее дерево на полтора часа перекрыло движение по трассе «Джубга-Сочи» Минувшей ночью на федеральную трассу рухнуло дерево

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Обильные снегопады стали для Сочи настоящим испытанием, и прошедшая ночь тому подтверждение. Так, в ночь на 31 января на трассу «Джубга-Сочи» в районе села Головинка упало дерево. Рухнувший ствол перекрыл движение на федеральной трассе на полтора часа.

«Движение было перекрыто движение общей продолжительностью 1 час 25 минут в период с 02:00 до 03:25. В настоящее время на всех федеральных дорогах на территории Краснодарского края и Республики Адыгея обеспечен штатный режим проезда», - цитирует «Комсомольская правда в Краснодаре» представителя Упрдор «Черноморье».

Также в службе отметили, что, несмотря на сложные погодные условия, на федеральных трассах Сочи произошло всего одно ДТП, при этом пострадавших нет.