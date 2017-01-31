Сочи во власти стихии: зимняя гроза, аварии, отсутствие снегоуборочной техники Небывалый снегопад застал врасплох городские власти















Накануне вечером на Сочи обрушился мощный снегопад, который стал для горожан серьезным испытанием и практически полностью парализовал движение транспорта. По данным ГИБДД, за сутки в Сочи произошло более 30 аварий из-за скользкой заснеженной дороги. Информации о пострадавших пока нет.

Возмущенные горожане в локальном сегменте социальных сетей делились фотографиями и скриншотами с камер наружного наблюдения, десонстрирующих, что даже на самых важных участках городских улиц, таких, например, как Мамайский перевал, не работает снегоуборочная техника.По сообщению представителей экстренных служб, снег парализовал и движение снегоуборочной техники.

Мамайский перевал был перекрыт до сегодняшнего утра для расчистки. Во вторник было объявлено о восстановлении движения транспорта.

Из-за нарушенной логистики в некоторых продовольственных магазинах наблюдалось нехватка самых ходовых категорий продуктов.

Ближе к вечеру в городе наблюдалось довольно редкое явление – зимняя гроза: шел снег и одновременно с этим сверкала молния и гремел гром. Также напротив Адлера был замечен смерч, более характерный для летнего сезона. Как правило, такие явления свидетельствуют о смене погоды.

Теплеть в Сочи, по мнению синоптиков, начнет завтра, 1 февраля. Если сегодня температура будет держаться около нуля, то в среду в Сочи установится преимущественно плюсовая температура – днем до +2 - +4 градусов, однако вечером снова ожидается дождь со снегом.