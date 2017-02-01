В Сочи более 100 человек за два дня обратилось в медучреждения с травмами Травматизм вырос в два раза в связи с гололедом

Ушибы, вывихи, растяжения, переломы, сотрясения – с травмами, полученными на обледенелых склонах и дорогах, обращались за медицинской помощью сочинцы в воскресенье и понедельник. Порядка 24 человек были доставлены в больницы города на скорой в состоянии средней тяжести, двое из них пострадали в ДТП. Также 79 человек самостоятельно обратились в травмпункты, им была оказана медицинская помощь, теперь они находятся на амбулаторном лечении. Смертельных случаев не зарегистрировано, пишет «Сочи объектив» со ссылкой на начальника управления здравоохранения администрации Сочи Марину Вартазарян.