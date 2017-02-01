Золотой медалист Олимпиады в Сочи Дмитрий Труненков дисквалифицирован за допинг Бобслеист дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

О дисквалификации чемпиона Олимпийских игр в Сочи 2014 г. бобслеиста Дмитрия Труненкова объявила сегодня Федерация бобслея России. Эти меры приняты на основе решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, который уличил Дмитрия Труненкова в применении допинга. В связи с этим с 19 апреля 2017 года Дмитрий не сможет участвовать в соревнованиях в течении четырех лет. Эта ситуация, впрочем, никак не связана с Олимпиадой в Сочи, сообщили представители Федерация бобслея России информационному агентству «Интерфакс».