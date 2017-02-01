В Сочи продавщица обворовала собственный магазин И ближайшие два года может провести в тюрьме

Автор фото: Люди onliner.by

Администратор сочинского супермаркета обратился в полицию с просьбой отыскать вора, который "обчистил" витрину с продуктами. У него были свои подозреваемые, однако дело приняло другой ход.

По приезду в этот супермаркет полицейские опросили всех продавцов. Они единогласно указали на одного из покупателей, но сотрудники органов решили просмотреть запись с камеры видеонаблюдения для полной достоверности. На одном из её кадров была запечатлена продавщица, которая попала под подозрение.

40-летняя сочинка оказалась на рабочем месте, где её и задержали. В ходе беседы в отделе полиции она созналась в том, что украла продукты с витрины на сумму 13 тысяч рублей. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по 1 части 158 статьи УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.