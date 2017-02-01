Международный фестиваль «Барабаны мира» стартует в Сочи уже в эти выходные «Два воина в снежном поле», 400 барабанов и другие развлечения на фестивале «Барабаны мира» в Красной Поляне

Автор фото: http://www.pobarabany.ru

Через несколько дней стартует самое громкое и жаркое событие этой зимы - I Международный фестиваль «Барабаны мира в Сочи». Он пройдет в выходные 4-5 февраля на территории этнопарка «Моя Россия» за курортом Роза Хутор. Фестиваль соберет артистов из Гвинеи, Сенегала, Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, городов Сибири.

Два дня незабываемых мастер-классов по игре на барабанах джембе, кахоне и боуране, а также варган и горловое пение, глюкофоны, бамбуковые флейты, техники игры барабанными палочками, бразильские барабаны, диджериду, бонги, импровизационные мастер-классы и чайные церемонии, гала-концерты с участием звезд перкуссии России и мира, грандиозное Барабанное Шествие через весь курорт Роза Хутор (участие в Шествии абсолютно бесплатно и без регистрации) и Церемония мира!

- 4 и 5 февраля: 12.00-16.00 - музыкальные мастер-классы. Инструменты для всех мастер-классов на фестивале предоставляются!

- 4 февраля: 15.10-16.30 - Большое Барабанное шествие, 16.30 - официальное открытие фестиваля

- 5 февраля:16.00-16.30 - Церемония мира

- 4 и 5 февраля: 16.30-20.00 - гала-концерты с участием всех звезд перкуссии

Для тех, кто не чужд молодецких забав и русских народных обычаев, под бодрящий барабанный бой организуются покатушки со снежных горок «На крыльях ветра», битва снежками «Стенка на стенку», фолк-шоу на свежем воздухе «Жаркий февраль», богатырские игры «Два воина в снежном поле» и многое другое. Кроме того, на одной из фестивальных площадок можно будет послушать живой колокольный звон, а также попробовать себя в роли звонаря под руководством опытного музыканта.

Любой желающий сможет поучаствовать во всех предлагаемых активностях, посмотреть концерты, а также поесть теплых пирожков и запить их горячим чаем или глинтвейном! Мероприятие состоится при любой погоде!

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