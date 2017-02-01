Ещё один сочинец задержан с "солью"
На железнодорожном вокзале Сочи был задержан местный житель по подозрению в употреблении наркотиков. Подозрения подтвердились в полном объёме.
После задержания сочинца доставили в дежурную часть, где во время личного досмотра обнаружили, что у молодого человека имеется при себе свёрток с белым веществом. Экспертиза показала, что это вещество является наркотиком под названием "соль" в значительном размере.
В отношении сочинца сразу же завели уголовное дело по 1 части 228 статьи УК РФ, сообщают в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.