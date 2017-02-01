Власти Сочи ходят добиться для курорта особого статуса Городу нужна помощь для того, чтобы справляться с наплывом туристов летом и снегопадами зимой

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Предложения о придании Сочи особого статуса, который поможет курорту справляться с резким ростом населения лета и стихийными бедствиями в зимний период, разрабатывают городские власти. По мнению депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Теплякова, на которого ссылается «Интерфакс-Юг», особенности географического положения, сложность рельефа, сезонные колебания количества жителей и сюрпризы, которые преподносит субтропический климат, осложняют задачу по поддержанию в городе чистоты и нормальной работы инфраструктуры. При этом Сочи живет по тем же нормам и правилам, что любой среднестатистический провинциальный город РФ.

По словам Теплякова, в данный момент мэр города Анатолий Пахомов вместе с депутатами Законодательного собрания края и Государственной Думы занимается подготовкой предложения о решении сочинских проблем в правовом поле. При этом подчеркивается, что особый статус не предполагает выхода курорта из состава Краснодарского края.

Как писал "Сочи Экспресс" ранее, сильный снегопад в эти выходные выявил проблемы с готовностью городских коммунальных служб к капризам зимней погоды. Снегоуборочная техника не справлялась с задачей поддержания дорог в удовлетворительном состоянии, тротуары не расчищены до сих пор. По этой причине было практически парализовано движение транспорта, многие сочинцы получили травмы от падений на скользских склонах. В итоге горожане были вынуждены сами взяться за лопаты и выполнять работу городских коммунальных служб самостоятельно.