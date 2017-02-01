Выезжать на дороги Сочи все еще опасно Водителей предупреждают об образовании снежной накати и гололеда на всех магистралях курорта





Несмотря на начавшееся сегодня днем потепление и таянье выпавшего накануне снега, владельцев личного транспорта все еще не советуют выезжать на сочинские дороги на личных автомобилях. По сообщению ФКУ Упрдор «Черноморье» в настоящий момент на примыкающих к федеральным трассам муниципальных дорогах Сочи наблюдается образование снежной накати и гололеда – вероятность ДТП довольно велика. К вечеру риск движения по дорогам только возрастет, так как температура опустится ниже нуля и подтаявший снежный покров превратится в настоящий каток.

Несмотря на заверения городской администрации о том, что на расчистку улиц брошена вся имеющаяся в распоряжении снегоуборочная техника (189 машин – 89 на федеральных трассах, 99 на краевых и только 31 машина – на муниципальных), этого в условиях продолжительного снегопада оказалось недостаточно. В настоящий момент многие второстепенные с точки зрения федеративного значения и первостепенные для жителей города улицы, ведущие в жилые микрорайоны, как правило расположенные на возвышенностях и горных склонах, все еще остаются нерасчищенными.