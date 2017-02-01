Сегодня в Сочи: основные события 1 февраля В среду на курорте начнется выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций и пройдет барабанный флешмоб

Автор фото: aif.ru

Сегодня, 1 февраля, стартует выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций FIFA 2017. Выдача паспортов начнется во всех городах-участниках Кубка конфедераций FIFA 2017 года: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Торжественная церемония начнется в 11:00, в Сочи в церемонии примут участие представители городской администрации. Центр выдачи FAN-ID в нашем городе расположен в ТРЦ «Море Молл» по адресу: ул. Новая заря, д.7.

Также в среду в аэропорту Сочи пройдет барабанный флешмоб. Всех прилетевших будут встречать барабанным шоу в поддержку I Международного фестиваля «Барабаны мира», который пройдет в Сочи 4 и 5 февраля. По замыслу организаторов, начинать играть будет один музыкант, а постепенно к нему будут присоединяться другие. В итоге пятеро барабанщиков будут создавать ритмическое сопровождение в терминале, затем к ним примкнут еще 15 человек, которые, якобы, сидели в ожидании багажа. Начало шоу запланировано на 18:00 в зале прилета, на 1 этаже.

Кроме того, сегодня в Сочи пройдет пресс-конференция, открывающая молодежное первенство Европы среди теннисистов до 22 лет. Молодежное первенство Европы будет проходить в нашем городе со 2 по 5 февраля. Пресс-конференция, предваряющая турнир, состоится в Федеральном центре единоборств «Юг Спорта» в 17:00, затем, в 18:00 там же состоится и жеребьевка участников соревнований.