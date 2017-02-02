Свет в сочинских поселках отключаться не будет Ранее запланированные работы отменены из-за погоды

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Жители сочинских поселков Кепша, Чвижепсе и Медовеевка не останутся без электричества с утра 1 февраля до вечера 2 февраля, как сообщал «Сочи Экспресс» ранее. По информации представителя пресс-службы «Сочинских электрических сетей» Олеси Миценко, ремонт линии электропередач 110кВ действительно был ранее запланирован, однако был отменен, в том числе, из-за погодных условий.

В связи с плановым ремонтом электрооборудования сегодня, 1 февраля 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№56а, 56б, 56в, 60, 85 по улице Горького, на автовокзале, в Доме культуры Центрального района, УФМС, Управление МВД России по г.Сочи, домах №№21-28 по улице Плеханова, №№1 – 65 в переулке Волжский, №№1 – 30 по улице Абовяна, на улицах Кубаснкая, Чекменева, Измайловская, на улицах Мостовая, Кузнечная, Тульская, Псебайская, Николаевская, Искры, Веринская, с\з «Сочинский» в селе Верхне-Николаевское, на улицах Горная, Кропоткинская, Ахштырская, на территории Конно-кинологической базы в селе Ахштырь.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.