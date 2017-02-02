Директор яхтенной школы в Сочи оштрафован на миллион за подкуп и мошенничество Александр Гришин собирал со студентов деньги на фальшивые взятки сотрудникам инспекции по маломерным судам

Директор унитарной некоммерческой организации дополнительного образования «Акватория» Александр Гришин признан судом Центральным судом Сочи виновным в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество.

По данным следствия, 20 июля 2016 года Гришин, находясь на рабочем месте при исполнении своих должностных обязанностей, получил от троих учащихся, которые числились таковыми номинально, 66 тысяч рублей. За эти деньги Гришин выдал им справки о том, что данные граждане обучались управлению маломерными судами в течение месяца, хотя фактически яхтенную школу они не посещали. Также от одного из лже-учеников Гришин получил 30 тысяч рублей якобы для передачи сотруднику Сочинского отделения государственной инспекции по маломерным судам за успешную сдачу экзамена, хотя на самом деле руководитель «Акватории» никак не мог повлиять на исход экзамена, и никакого коррумпированного «сотрудника» инспекции в реальности не существовало. Полученные деньги Гришин собирался попросту присвоить, однако его планам помешали сотрудники правоохранительных органов.

По итогам следствия, суд Центрального района города Сочи признал Александра Гришина виновным по п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество», и приговорил его к штрафу в размере 1 млн 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.