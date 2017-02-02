На вокзале в Сочи задержали приезжего с самодельным револьвером Незарегистрированное оружие нашли и изъяли сотрудники сочинской транспортной полиции

Автор фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

Сотрудниками ППСП Сочинского ЛУ МВД России на транспорте во время досмотра на контрольно-пропускном пункте железнодорожного вокзала Сочи в личных вещах одного из пассажиров был обнаружен сверток с предметом, похожим на оружие. Баллистическая экспертиза показала, что найденный предмет действительно является самодельным короткоствольным оружием, собранным из частей сигнально-шумового револьвера.

В настоящее время в отношении задержанного 42-летнего жителя Курской области отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».