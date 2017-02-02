На инспектора дорожной службы в Сочи заведено второе дело за крупную взятку В ходе следствия в отношении коррумпированного инспектора вскрылся факт получения им еще одной взятки

Второе уголовное дело возбуждено в отношении бывшего инспектора Межрегионального управления государственного автодорожного надзора, который в настоящий момент находится под следствием по делу о взятке. В ходе следствия по делу о получении подозреваемым вознаграждения в размере 265 тысяч рублей от одного из сочинских предпринимателей за непринятие мер по пресечению допущенных нарушений, выявлен факт аналогичного преступления. По данным следствия, летом 2016 года упомянутый инспектор дорожного надзора получил 100 тысяч рублей от другого предпринимателя по подобной же причине. По данному факту возбуждено второе уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ «Получение взятки», которое объединено в одно производство с уголовным делом по предыдущему преступному эпизоду.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», бывший инспектор Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта РФ по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 13 сентября 2016 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 265 тысяч рублей от руководителя транспортного предприятия. Инспектор вымогал у предпринимателя деньги, взамен обещая «не замечать», что большегрузы компании в нарушении правил не оснащены техническими средствами контроля (тахографами).