Игроки хоккейного клуба «Сочи» не получают зарплату с октября Руководство клуба объясняет это «техническими проблемами»

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Игроки ХК «Сочи» получили последние деньги в октябре – это было 20% от октябрьской зарплаты, зарплата за период с ноября по январь им все еще не перечислена. Об этом сообщил прессе глава профсоюза игроков Андрей Коваленко. По его словам, пока официальных жалоб на задержку зарплаты от игроков не поступало.

По информации, озвученной генеральным директором ХК «Сочи» Сергеем Воропаевым, долги по зарплате накопились из-за «вопросов технического плана». Как считает директор, игроки относятся к задержке с пониманием, и знают, что «есть серьезный спонсор, никто не отказывается, договоренности есть» - цитирует слова Воропаева «ТАСС». Глава профсоюза считает, что обещаниям руководства клуба можно верить, и «можно подождать недельку».