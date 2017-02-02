Болельщики Кубка Конфедераций в Сочи будут пользоваться автобусами бесплатно Это касается преимущественно маршрутов, связывающих город с местом проведения футбольных матчей

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С 1 февраля началась выдача паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA по футболу, так называемых «ID болельщика», которые, помимо документа на право посещать матчи, дает обладателям ряд дополнительных преимуществ. Так, по ID болельщика можно будет бесплатно пользоваться сочинским общественным транспортом. Речь идет в первую очередь о тех маршрутах, на которых можно добраться до места проведения футбольных матчей Кубка, а именно стадиона «Фишт» и тренировочных полей, сообщил сегодня журналистам вице-мэр города Сергей Юрченко, выступая на торжественном вручении первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций в Сочи.

О том, из бюджета какого уровня дотируются подобного рода перевозки, и не скажутся ли они на рентабельности автотранспортных предприятий Сочи, не сообщается. Как ранее писал «Сочи Экспресс», МУП «Сочиавтотранс» из-за низкой собираемости оплаты за проезд оказался на грани банкротства.