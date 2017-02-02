В Сочи задержан похититель дамских сумочек На грабителя уже завели уголовное дело

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В отдел полиции г. Сочи с заявлением обратилась 37-летняя сочинка. Она рассказала, что в центре Адлера, на улице Ленина, в одном из дворов дома, у неё украли сумочку. Причём не просто украли, а грабитель сорвал её у женщины с плеча и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия, опросили пострадавшую и всех жильцов дома, во дворе которого произошло преступление. В результате под подозрение попал 21-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан в собственном доме. Дамская сумочка оказалась у него при себе. Её вернули хозяйке.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по 1 части 161 статьи УК РФ "Грабёж", сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Теперь ему светит срок до четырёх лет.