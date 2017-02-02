Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

В Ставрополье на трассе замерз микроавтобус «Сочи-Баку» Автобус с 20 пассажирами сломался из-за низкой температуры воздуха

Автор фото: tobolsk.info

На автодороге в Ставропольском крае сломался частный автобус, следовавший из Сочи в Баку. По данным ГУ МЧС по краю, вынужденная остановка произошла из-за замерзания солярки, передает «Интерфакс».

Автобус «Мерседес» сломался около 2:50 по московскому времени в районе села Стародубского - на 249 километре автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды. Во время следования по маршруту в салоне автобуса находились 20 человек, среди которых двое детей. Всех пассажиров разместили в детском саду близлежащего села, для них организовано горячее питание и места для отдыха.

В настоящее время микроавтобус ремонтируется под охраной экипажа ГИБДД, говорится в сообщении информагентства.

Отметим, что аномально низкие температуры, которые стали настоящим испытанием для Сочи, установились и в соседнем регионе. Так, минувшей ночью в Ставрополебыло минус 15 градусов.