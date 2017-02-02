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Еще 7 фрагментов тел и 79 обломков Ту-154 найдены за сутки у берегов Сочи Поисковая операция на месте крушения самолета Министерства обороны продолжается

Автор фото: http://balashover.ru

Поиски обломков самолета и останков погибших пассажиров на месте крушения самолета Министерства обороны у берегов Сочи продолжаются второй месяц. Только за последние сутки водолазы обнаружили 7 фрагментов тел и 78 различных обломков разбившегося Ту-154, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам глава МЧС Владимира Пучкова поиски на месте крушения самолета будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы найти все обломки и всех погибших людей.

Меж тем, точная причина авиакатастрофы самолета Министерства обороны Ту-154 так и не установлена – специалисты никак не могут расшифровать записи бортовых самописцев, которые имеют устаревшую конструкцию и представляют собой катушечный магнитофон.