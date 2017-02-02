Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

Два района Сочи остались без воды из-за аварий Прорвало сразу два водовода, расположенных в противоположных районах города

Из-за аварии на водоводе диаметром 300 мм в районе дома №7 по улице Богдана Хмельницкого сегодня, 1 февраля в Сочи без воды остались жители улиц Свердлова, Ленина, Павлика Морозова, Ромашек, Просвещения, Калинина и Богдана Хмельницкого.

Еще одна водопроводная авария произошла возле дома №1 по улице Чавчавадзе. По этой причине без водоснабжения остались жители районом, прилегающих к Мамайскому перевалу, а также поселка Шаумяновка.

На месте аварий работают 12 человек и 4 единицы техники, по прогнозам «Сочиводоканала» ремонтные работы будут завершены сегодня к 17:00.