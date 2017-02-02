С 1 февраля паспорт РФ, загранпаспорт и права можно получить в МФЦ Теперь МФЦ совместно с МВД будут отвечать за данные услуги

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В правительстве РФ приняли такое решение ещё в августе 2016 года, но новые правила вступили в силу только с сегодняшнего дня. Вот перечень услуг, которые теперь можно получить в МФЦ: выдача или замена водительского удостоверения, общегражданского или заграничного паспорта.

Сдать все необходимые документы теперь можно в одном месте, в ближайшем МФЦ. Там же можно и проконсультироваться. Для тех, кто привык работать с документами "по старинке", остаётся возможность получить эти услуги прямо в ГИБДД и МВД.

Несмотря на новые полномочия МФЦ, решение о выдаче паспорта, прав или об отказе их выдачи остаётся за подразделениями МВД. Все документы сперва будут отправляться к ним на рассмотрение и только потом передаваться в МФЦ для выдачи гражданину, сообщает "Газета.ру".