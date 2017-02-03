Сегодня в Сочи: основные события 2 февраля В четверг в нашем городе состоится концерт-реквием начнутся соревнования по настольному теннису

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Сегодня на курорте вспомнят жертв авиакатастрофы 25 декабря 2016 года над Черным морем возле города Сочи. В память о погибших в Зале органной и камерной музыки им. А. Дебольской пройдет концерт в исполнении Сочинского симфонического оркестра, Камерного хора и солистов Сочинской филармонии. В этот вечер прозвучат проникновенные произведения великих мастеров: Баха, Генделя, Шуберта, Брамса, Форе и Грига. Вход для слушателей свободный, начало концерта в 19:00.

С сегодняшнего дня в Федеральном центре единоборств «Юг Спорта» стартует молодежное первенство Европы по настольному теннису. 112 лучших европейских спортсменов в возрасте до 21 года включительно из 35 стран будут соревноваться в нашем городе за медали первенства в одиночном и парном разрядах. Сегодня состоится церемония открытия соревнований и пройдут первые игры, первенство будет проходить до 5 февраля.

Что касается погодных условий на курорте в четверг, то синоптики прогнозируют температуру выше нулевой отметки: днем до +3 градусов, в вечерние и ночные часы ожидается около +2 градусов. Днем возможен небольшой дождь, переходящий к вечеру в дождь со снегом.