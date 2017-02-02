В Сочи коровы преградили путь поезду (ВИДЕО) Электропоезд был вынужден двигаться со скоростью передвижения коров

Из-за недавнего снегопада в Сочи коровы были вынуждены поменять привычный маршрут движения на более изощрённый. Передвигаться они решили прямо по железнодорожным путям и поезд не стал для них преградой.

О вопиющем случае стало известно благодаря очевидцам, которые успели заснять происходящее на камеру. На записи видно, как сначала появляются коровы, а потом медленно двигающийся поезд. Интересно, что звуковые сигналы совсем не смущали животных и они продолжали двигаться по выбранному ими пути.