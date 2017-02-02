Мэр Сочи считает подрядные организации виновными в срыве очистки улиц от снега Чтобы решать такие проблемы в будущем, решено создать муниципальное предприятие «Чистый Сочи»









На состоявшемся сегодня в администрации Сочи совещании мэр города Анатолий Пахомов вынес свою оценку работе городских коммунальных служб по очистке улиц города от обильно выпавшего снега. По мнению градоначальника, работа по очистке основных магистралей, подъездов к больницам и школам была выполнена на пять. Силами 1300 волонтеров также были расчищены тротуары и автобусные остановки. А вот дворы и улицы, убирать которые должны подрядные организации, не были расчищены по причине отсутствия людей и оборудования. По этой причине подрядчиков ждет проверка. А для решения проблемы уборки улиц в том числе от снега предложено основать муниципальное предприятие «Чистый город», у которого будут свои собственные мощности и полномочия привлекать подрядчиков, а также обязанность отвечать за качество их работы.

По мнению городской администрации, в настоящий момент в городе устраняются последние следы снегопада.

А вот жители Сочи считают иначе, выкладывая в соцсети фотографии обледеневших улиц, заваленных сугробами, и глубоких грязных луж вперемешку с талым снегом, которые до сих пор «украшают» центральные улицы курорта.