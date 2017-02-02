Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

Отключения света в Сочи 2 февраля: полный список улиц В четверг на курорте без света останутся Морской переулок, улица Нагорная, Абовяна, Москвина и другие

Автор фото: 333v.ru

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 2 февраля с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№32 -38 по Курортному проспекту, №№9-13 по Морскому переулку, №№1-11 по улице Нагорная, № 2 по улице Москвина, в музыкальной школе им.Шмелева, Сочинский колледж искусств, школа №2, улицы Кубанская, Абовяна, 50 лет СССР, Дачная, Славинская, Малиновая, Петрозаводская, Гастелло, в котельной №19, в переулке Табачный, на насосной станции «Маячная».

С 13:00 до 17:00 отключения коснутся улиц Ивановской, Мурманской, Геленджикской, Новгородской, Афипской и Брянской в селе Высокое, Липецкой в селе Липники.