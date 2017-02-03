В Сочи мужчина обвиняется в изнасиловании своей 6-летней падчерицы Ему предъявят обвинение по 5 эпизодам в деле об изнасиловании

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33-летний сочинец обвиняется в неоднократном сексуальном насилии над 6-летней дочерью своей сожительницы.

По данным следствия, обвиняемый на протяжении месяца, с июня по июль 2015 года, подбирая удобный момент, пока его сожительницы не было дома, совершал в отношении её 6-летней дочери насильственные действия сексуального характера. Девочка не могла сопротивляться ему в силу своего возраста. И только спустя некоторое время она рассказала обо всём маме, которая и написала заявление на своего гражданского мужа.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следствие уже собрало достаточно доказательств, прокурор утвердил обвинительное заключение и теперь это уголовное дело будет рассматриваться уже в суде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.