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Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

В Сочи пьяный водитель протаранил столб В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка

Авария с участием автомобиля ВАЗ-21093 произошла накануне, в среду 1 февраля около 19:00 вечера в Хостинском районе Сочи. Водитель, 24-летний местный житель, не справился с управлением и врезался в столб и затем протаранил кирпичный забор. В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля, 21-летняя девушка, которая получила множественные травмы.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, согласно результатам медицинского освидетельствования, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.