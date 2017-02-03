Выделенные на строительство перинатального центра в Сочи 200 млн были расхищены Обыски по данному делу прошли в администрации Краснодарского края

В Краснодаре началось расследование факта хищения 200 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета на строительство нового перинатального центра в Сочи. Обыски по данному делу прошли накануне в администрации Краснодарского края, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что было возбуждено уголовное по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации», по которому вчера в краевом управлении ФСБ давал показания Юрий Гриценко, курирующий строительную сферу. При этом представители краевой администрации информацию о допросе чиновника отрицают, и утверждают, что в это время Гриценко находился на рабочем месте.

По данным издания, в настоящее время проверяется законность использования 200 млн руб., которые в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011-2016 годы» были выделены для строительства перинатального центра в Сочи. По версии следствия, средства были переведены на счета подрядчика строительства ООО «Строительная компания «Кубань», затем объявившей себя банкротом, как и ООО "КБ "Кубанский универсальный банк"", на счетах которого «застряли» 100 миллионов бюджетных денег. Как считает следствие, должностные лица были осведомлены о том, что банк находится на грани банкротства, и они воспользовались ситуацией для хищения средств.