Снег и гололед сохранятся на курорте еще сутки

Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

Житель Абхазии, угнавший в Сочи автомобиль, может сесть в тюрьму на 5 лет На угонщика уже завели уголовное дело

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Как мы сообщали ранее, недавно сочинские полицейские преследовали угнанную машину, за рулём которой находился подозреваемый. Им удалось блокировать автомобиль и задержать водителя на одной из улиц города.

22-летний гражданин Абхазии в ходе допроса признался, что увидел незапертый автомобиль ВАЗ-2115 и решил, воспользовавшись случаем, покататься на нём по городу.

В пресс-службе УВД по г. Сочи сообщили, что на злоумышленника завели уголовное дело по 1 части 166 статьи УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ближайшие 5 лет он может провести за решёткой.