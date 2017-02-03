В казино в Сочи не пустят в спортивном костюме, с насморком и животными Первое сочинское казино приглашает всех на экскурсии, но туда вас могут и не впустить

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Жителей и гостей курорта приглашают на ознакомительные экскурсии по первому в Сочи развлекательному комплексу «Сочи казино и курорт». Обещают показать интерьеры залов и рассказать о них, ознакомить с правилами игры и покатать на канатной дороге «Горки Город». Одновременно с этим казино объявило длинный перечень запретов и правил пребывания на территории развлекательного заведения. Так, от гостей требуется прибыть на место не позже 30 минут до начала экскурсии, принести с собой паспорт для регистрации и согласиться с запретом на фотографирование где-либо, кроме специально предназначенных для этого фото-зон. Также администрация заведения довела до сведения потенциальных посетителей, что в казино действует дресс-код: вам не позволят войти в спортивной одежде и обуви, в том числе, для горнолыжного спорта (исключение сделают только для кроссовок, кед и теннисных туфлей), пляжной одежде, спецовке, военной и любой другой униформе, а также в одежде с нецензурными и оскорбляющими чьи-то убеждения надписями на любом языке. Кроме того, вам здесь не будут рады, если вы явно больны, психически неуравновешенны, пьяны или нарушаете своим поведением «нормы морали, нравственности и этики». Также запрещено приводить или приносить с собой каких угодно животных, птиц, пресмыкающихся, рептилий и прочую живность, если только это не собака-поводырь, сопровождающая человека с нарушениями зрения. Вообще администрация казино попросту может отказать вам во входе без объяснения причин, гласит официальное сообщение курорта «Горки Город».