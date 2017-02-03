Хлебозавод Сочи купил на аукционе сережки олимпийской чемпионки
Вера Бирюкова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, провела на своей странице в «Инстаграм» аукцион по продаже сережек-талисманов. Покупателем лота оказался Лазаревский хлебозавод города Сочи, который выкупил «чемпионские» серьги за 37 тысяч рублей, сообщает РИА "Омск-информ".
«Серьги хороши тем, что даже на крупных соревнованиях их не нужно снимать (информация для гимнасточек). Стартовая цена – 2000, шаг аукциона – 200 рублей», - анонсировала аукцион Бирюкова.
Подписчики предлагали разные суммы, однако победителем оказался сочинский хлебозавод, предложивший сумму в 37 тысяч рублей.
«Аукцион закрыт!!! Покупатель @lazarhleb большое человеческое спасибо», - написала гимнастка по завершении торгов. Средства, вырученные от продажи сережек, Бирюкова направит на благотворительность.