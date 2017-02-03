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Хлебозавод Сочи купил на аукционе сережки олимпийской чемпионки Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике продала сочинскому хлебозаводу серьги за 37 тысяч рублей

Вера Бирюкова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, провела на своей странице в «Инстаграм» аукцион по продаже сережек-талисманов. Покупателем лота оказался Лазаревский хлебозавод города Сочи, который выкупил «чемпионские» серьги за 37 тысяч рублей, сообщает РИА "Омск-информ".

«Серьги хороши тем, что даже на крупных соревнованиях их не нужно снимать (информация для гимнасточек). Стартовая цена – 2000, шаг аукциона – 200 рублей», - анонсировала аукцион Бирюкова.

Подписчики предлагали разные суммы, однако победителем оказался сочинский хлебозавод, предложивший сумму в 37 тысяч рублей.

«Аукцион закрыт!!! Покупатель @lazarhleb большое человеческое спасибо», - написала гимнастка по завершении торгов. Средства, вырученные от продажи сережек, Бирюкова направит на благотворительность.