В администрации Сочи – новый вице-мэр

Эдуард Волков будет отвечать за международные отношения, внутреннюю политику и обращения граждан
В администрации Сочи – новый вице-мэр
Автор фото: Пресс-служба администрации Сочи

В администрации города-курорта Сочи продолжаются кадровые перестановки. На сегодняшней планерке глава администрации Анатолий Пахомов представил нового вице-мэра. Им стал Эдуард Волков, в компетенцию которого теперь входит решение вопросов международной и внутренней политики, также его обязанностей будет реагировать на запросы горожан. До нового назначения Волков занимал должность главы администрации Адлерского района, и, по мнению городских властей, проявил себя как эффективный менеджер. 

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