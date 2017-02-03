В администрации Сочи – новый вице-мэр Эдуард Волков будет отвечать за международные отношения, внутреннюю политику и обращения граждан

Автор фото: Пресс-служба администрации Сочи

В администрации города-курорта Сочи продолжаются кадровые перестановки. На сегодняшней планерке глава администрации Анатолий Пахомов представил нового вице-мэра. Им стал Эдуард Волков, в компетенцию которого теперь входит решение вопросов международной и внутренней политики, также его обязанностей будет реагировать на запросы горожан. До нового назначения Волков занимал должность главы администрации Адлерского района, и, по мнению городских властей, проявил себя как эффективный менеджер.